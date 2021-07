Giel-Courteilles Giel-Courteilles Giel-Courteilles, Orne Journée pélerinage à la grotte du moulin de Giel Giel-Courteilles Giel-Courteilles Catégories d’évènement: Giel-Courteilles

Orne

Journée pélerinage à la grotte du moulin de Giel Giel-Courteilles, 5 septembre 2021-5 septembre 2021, Giel-Courteilles. Journée pélerinage à la grotte du moulin de Giel 2021-09-05 10:30:00 10:30:00 – 2021-09-05

Giel-Courteilles Orne Giel-Courteilles Messe en plein-air et restauration sous chaumière

Navettes gratuites à partir du parking de Giel Don Bosco Messe en plein-air et restauration sous chaumière

Navettes gratuites à partir du parking de Giel Don Bosco pierresylvaine.collet@sfr.fr +33 7 70 70 47 77 Messe en plein-air et restauration sous chaumière

Navettes gratuites à partir du parking de Giel Don Bosco dernière mise à jour : 2021-03-24 par

Détails Catégories d’évènement: Giel-Courteilles, Orne Étiquettes évènement : Autres Lieu Giel-Courteilles Adresse Ville Giel-Courteilles lieuville 48.75758#-0.19748