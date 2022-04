Journée Pêche Wiwersheim Wiwersheim Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Wiwersheim

Journée Pêche Wiwersheim, 5 juin 2022, Wiwersheim. Journée Pêche Wiwersheim

2022-06-05 08:00:00 – 2022-06-05 23:00:00

L'association Wiwaces organise une journée pêche (ouvert à tous) La pêche débutera à 8h et se déroulera tout au long de la journée. Sur place buvette et possibilité de restauration (sanglier à la broche, grillades, tartes flambées en soirée…). Une fois la nuit tombée, un feu d'artifices sera tiré. +33 6 84 13 14 21

