Wanchy-Capval Seine-Maritime Wanchy-Capval La Bouellaise, Comité des fêtes de Bouelles, organise sa traditionnelle journée pêche sur le site de Wanchy-Capval. En guise de bienvenue, un apéritif sera offert accompagné de saucisses et de merguez.

Le produit de la pêche sera mutuellement distribué à l’ensemble des pêcheurs.

