2022-06-05 08:00:00 08:00:00 – 2022-06-05 16:00:00 16:00:00

Gruey-lès-Surance Vosges Gruey-lès-Surance Vosges 10 EUR Amateurs de grand air et de festivités champêtres venez profiter de cette journée pêche à l’étang communal de Gruey-les-surances.

2 gaules par personnes maximum.

Petite restauration et buvette sur place. comitedesfetes.gruey88@gmail.com +33 6 18 10 01 33 Gruey-lès-Surance

