Saint-Colomb-de-Lauzun Lot-et-Garonne EUR 25 25 Venez participer à cette compétition en “float-tube” organisée par la société de pêche. Découvrez ce petit gonflable qui vous permettra de naviguer facilement, même dans des eaux peu profondes ou saturées de végétation. Le float-tube ne demande qu’à être gonflé pour vous emmener voguer vers les meilleurs coins de pêche. Nombreux lots à gagner !

Restauration et buvette sur place. ©aappma-lauzun

