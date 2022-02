Journée Pêche en float-tube et No kill Etang de la Mitonnerie Saint-benoit-sur-loire Catégorie d’évènement: Saint-Benoît-sur-Loire

– par l’association de la Mitonnerie – Chaque participant doit se munir de son float-tube, téléphone portable, responsabilité civile, d’un gilet de sauvetage obligatoire – Tous les poissons seront mesurés et remis à l’eau immédiatement par les commissaires (poissons pris en compte : brochets, sandres, perches, truites, silures, esturgeons, black-bass) – Prévoir votre repas – Buvette sur place Journée Pêche en float-tube et No kill Etang de la Mitonnerie Etang de la Mitonnerie, Saint-benoit-sur-loire Saint-benoit-sur-loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-20T08:00:00 2022-02-20T11:00:00;2022-02-20T12:30:00 2022-02-20T15:30:00

