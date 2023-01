Journée « Pêche des poissons blancs en hivers Navailles-Angos Navailles-Angos OT Nord Béarn Navailles-Angos Catégories d’Évènement: Navailles-Angos

Journée « Pêche des poissons blancs en hivers
2023-02-16
Navailles-Angos

2023-02-16 10:00:00 – 2023-02-16 16:00:00

EUR 30

Vous avez de 9 à 12 ans, vous n’avez pas peur, ni du froid, ni de la pluie, ni du vent, alors, ces journées « pêche des poissons blancs en hiver » sont faites pour vous !

Différentes techniques (feeder et anglaise) sur les plans d’eau de l’Aubin et du Balaing.

Sur inscriptions (4 places par journée).

+33 6 82 79 36 26
Encadrement réalisé par Hervé TERRADOT-PIOT: technicien/moniteur guide de pêche diplômé de l'AAPPMA Le Pesquit.

