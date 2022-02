Journée pêche Abos Abos Catégories d’évènement: Abos

Pyrénées-Atlantiques

Journée pêche Abos, 1 mai 2022, Abos. Journée pêche Route du Bois Lac de Cournères Abos

2022-05-01 – 2022-05-01 Route du Bois Lac de Cournères

Abos Pyrénées-Atlantiques Abos 0 EUR Lâcher de truites, prises autorisées jusqu’à 5 truites par personne et par jour.

Restauration sur place : sandwich chaud, soda, vin, bière, café Lâcher de truites, prises autorisées jusqu’à 5 truites par personne et par jour.

Restauration sur place : sandwich chaud, soda, vin, bière, café +33 6 12 72 10 52 Lâcher de truites, prises autorisées jusqu’à 5 truites par personne et par jour.

Restauration sur place : sandwich chaud, soda, vin, bière, café Pesc’abos

Route du Bois Lac de Cournères Abos

dernière mise à jour : 2022-02-01 par

Détails Catégories d’évènement: Abos, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Abos Adresse Route du Bois Lac de Cournères Ville Abos lieuville Route du Bois Lac de Cournères Abos Departement Pyrénées-Atlantiques

Abos Abos Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/abos/

Journée pêche Abos 2022-05-01 was last modified: by Journée pêche Abos Abos 1 mai 2022 Abos Pyrénées-Atlantiques

Abos Pyrénées-Atlantiques