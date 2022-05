Journée pêche à Saint-Riquier-en-Rivière Saint-Riquier-en-Rivière Saint-Riquier-en-Rivière Catégories d’évènement: Saint-Riquier-en-Rivière

2022-05-14

Saint-Riquier-en-Rivière Seine-Maritime Saint-Riquier-en-Rivière Journée pêche sur les étangs de St-Riquier-en-Rivière

Tarif : 20.00€ pour la journée – Possibilité de pêcher le dimanche matin sans supplément.

Restauration et buvette sur place

