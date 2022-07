JOURNÉE PÊCHE À L’ÉTANG DE LA STAMPF Dabo Dabo Catégories d’évènement: Dabo

Moselle

JOURNÉE PÊCHE À L'ÉTANG DE LA STAMPF
Dabo, 21 août 2022

Étang de la Stampf Dabo Moselle

2022-08-21 14:00:00 – 2022-08-21 18:00:00

Moselle Dabo 18 EUR Journée pêche à la truite avec poissons de grosse taille le dimanche 21 août 2022 ! 18 € la journée de pêche – moulinet autorisé. Sur réservation, nombre de places limité ! Buvette + restauration le midi sur réservation (menu à 13 € avec grumbeere wurst, salade, fromage, glace). Tombola à 1 € le billet pour tenter de gagner le gros lot. La journée est organisée pour aider à financer la reconstruction du chalet de la Stampf. +33 6 73 90 09 15 http://www.aappma-dabo.fr/ Dabo

Lieu Dabo
Adresse Étang de la Stampf Dabo Moselle

