2022-05-15 08:30:00 – 2022-05-15 12:00:00 étang à proximité de la rue de l’écluse Parking : rue des Promenades

Charmes 88130 Charmes Une journée à la pêche à la truite est organisée le dimanche 15 mai 2022 de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h, à l’étang privé situé rue de l’écluse, à gauche avant l’écluse du camping de Charmes.

Pêche au bouchon autorisée, no kill pour les autres espèces, pêche aux leurres interdites, 1 canne par personne.

Nombre de places limité à 60 personnes. Réservation au 06 98 22 68 61.

Buvette et restauration possibles sur place. regisleroy1@laposte.net +33 6 98 22 68 61 étang à proximité de la rue de l’écluse Parking : rue des Promenades Charmes

