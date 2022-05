JOURNÉE PÊCHE À LA TRUITE Boust Boust Catégories d’évènement: Boust

JOURNÉE PÊCHE À LA TRUITE
rue des Romains étangs du Weiherchen
Boust

2022-06-12 08:00:00 – 2022-06-12 16:00:00
rue des Romains étangs du Weiherchen

Boust Moselle Boust Armez de vos cannes, de vos hameçons et de vos épuisettes, préparez vous pour la pêche à la truite dans les étangs de Weiherchen. Pour vous régaler en attendant que ça morde, vous pourrez profiter de galettes de pomme de terre et grillades. Une buvette sera également disponible sur place. Les inscriptions sont à faire au domaine Kiesbruck à Manom ou tabac Marchesin à Garche. +33 3 82 55 19 70 rue des Romains étangs du Weiherchen Boust

