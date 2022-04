Journée pêche à la truite à Aizy-Jouy Aizy-Jouy Aizy-Jouy Catégories d’évènement: Aisne

Aizy-Jouy

Journée pêche à la truite à Aizy-Jouy Aizy-Jouy, 8 mai 2022, Aizy-Jouy. Journée pêche à la truite à Aizy-Jouy Aizy-Jouy

2022-05-08 08:00:00 – 2022-05-08 18:00:00

Aizy-Jouy Aisne Aizy-Jouy 35 35 Journée pêche à la truite à Aizy-Jouy. A l’étang communal. Réservation gratuite obligatoire. Places limitées. Journée pêche à la truite à Aizy-Jouy. A l’étang communal. Réservation gratuite obligatoire. Places limitées. Journée pêche à la truite à Aizy-Jouy. A l’étang communal. Réservation gratuite obligatoire. Places limitées. Aizy’fish

Aizy-Jouy

dernière mise à jour : 2022-04-20 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – OT du Val de l’Aisne

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Aizy-Jouy Autres Lieu Aizy-Jouy Adresse Ville Aizy-Jouy lieuville Aizy-Jouy Departement Aisne

Aizy-Jouy Aizy-Jouy Aisne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aizy-jouy/

Journée pêche à la truite à Aizy-Jouy Aizy-Jouy 2022-05-08 was last modified: by Journée pêche à la truite à Aizy-Jouy Aizy-Jouy Aizy-Jouy 8 mai 2022 Aisne Aizy-Jouy

Aizy-Jouy Aisne