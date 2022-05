Journée pêche à Dancourt Dancourt Dancourt Catégories d’évènement: Dancourt

Seine-Maritime

Journée pêche à Dancourt Dancourt, 8 mai 2022, Dancourt. Journée pêche à Dancourt Dancourt

2022-05-08 – 2022-05-08

Dancourt Seine-Maritime Dancourt Rendez-vous Dimanche 8 Mai de 7h30 à 18h aux étangs de Dancourt. Cartes de pêche :

– Adulte : 8.00€

– Enfant : 5.00€ • Matin : Sandwich – Café / Soda / Verre de vin : 3.00€

• Midi :

– Menu adulte : 12.00€ : 1 kir Normand – 2 chipos / 2 merguez / 1 andouillette – Frites – Camembert – Crêpe – Café

– Menu enfant : 6.00€ : 1 verre de soda – Saucisse – Frites – Crêpe 1 menu adulte acheté = 1 menu offert pour les enfants de – 6 ans • Boissons : Bière 2.00€ – Vin (rouge / rosé) verre 1.50€ / bouteille 6.00€ – Soda 1.00€ – Café 0.50€ M.LIBRAIRE Benjamin : 06 45 71 69 26 / benjaminlibraire@gmail.com

