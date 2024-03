Journée pêche à Carro Quai Vérandy Martigues, jeudi 15 août 2024.

Journée pêche à Carro Quai Vérandy Martigues Bouches-du-Rhône

Pescadous ! (pêcheurs en provençal), participez à la partie de pêche traditionnelle la plus conviviale de l’été ! Cette journée est inédite sur la Côte Bleue, elle n’est pas une démonstration pour touriste mais une expérience à vivre, en mer ou à pieds.Familles

– 7h Inscriptions ouvertes à tous, pas besoin de licence. RDV Marché aux poissons, 5 euros par personne (gratuit pour les moins de 12 ans). Deux catégories à pied ou en bateau.



Si vous possédez votre embarcation, constituez votre équipage mais attention, le poids total de la pêche sera divisé par le nombre de pêcheurs. De cette façon chaque participant sera classé individuellement.



Si vous êtes à pied, le rivage de Carro offre de multiples possibilités. Le bord de mer regorge de poissons de roche. Les quais du port permettent aux enfants de pêcher en sécurité des dizaines de gobis (attention, toujours sous surveillance).



– 7h30 Top départ !

– 11h30 retour de pêche. La pêche est pesée devant public et vous repartez avec votre pêche.

– 17h remise des prix à tous les participants et apéritif. Pas de perdant, un lot pour chaque participant et partagez ensemble le verre de l’amitié !



N’oubliez pas une canne à pêche équipée, un chapeau, casquette ou bob, des appâts (également en vente sur place), de la patience et 5 euros (avec la monnaie si possible). 5 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-15 07:00:00

fin : 2024-08-15 18:00:00

Quai Vérandy Port de Carro

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@fetesdecarro.fr

L’événement Journée pêche à Carro Martigues a été mis à jour le 2024-02-29 par Office de Tourisme de Martigues