2022-07-10 08:00:00 – 2022-07-10 17:00:00 EUR Journée pêche avec immersion de truites. 8h – 9h15, pause knacks, 9h45 – 11h30, pause repas de midi (menu : palette fumée, salade de patate, crudités, fromage, dessert, café), 14h – 17h. Emplacement libre. 10 € pour la pêche pour un adulte, 7 € pour un enfant (-12 ans)

