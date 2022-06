Journée pêche

2022-06-11 08:00:00 – 2022-06-11 Journée pêche. Lâcher de truites.

Pêche 10e par pêcheur pour la journée.

Journée complète : casse-croûte, pêche, repas 25€.

8h : casse-croûte 6€.

9h : début de la partie de pêche 10€.

12H30 : repas (entrée, steak/frites, dessert) 12€.

+33 6 76 66 58 22

