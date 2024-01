JOURNÉE PAYSANNE DE SAINT-JEAN-DE-BUÈGES Saint-Jean-de-Buèges, dimanche 11 février 2024.

JOURNÉE PAYSANNE DE SAINT-JEAN-DE-BUÈGES Saint-Jean-de-Buèges Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-11 10:00:00

fin : 2024-02-11 17:00:00

Truffes, vins et cochonailles. En cas de pluie, marché et animations maintenus.

Truffes, vins et cochonailles. En cas de pluie, marché et animations maintenus.

.

Saint-Jean-de-Buèges 34380 Hérault Occitanie



Mise à jour le 2024-01-16 par OT DU GRAND PIC ST LOUP