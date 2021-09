Volonne volonne association la vieille pierre volonnaise Alpes-de-Haute-Provence, Volonne sur la route Napoléon: Volonne patrimoine naturel et bâti volonne association la vieille pierre volonnaise Volonne Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence

17 – 19 septembre sur la route Napoléon: Volonne patrimoine naturel et bâti * Vendredi 17, Patrimoine Naturel: les jardins partagés de l’écoquartier, formation pour tous au compost sur réservation

18h30: CAUSERIE Passage de NAPOLEON 1er à Volonne: légendes, bavardages et réalité historique.

Samedi 18 et Dimanche 19: Visites commentées sur le passage de Napoléon 1er au sein du village médiéval.

Accueil à l’ancien moulin à huile cours Jacques Paulon 9h30-12h30/15h-18h

Départ des visites commentées: 10h15 et 15h15

Patrimoine pour tous, possibilité de visites commentées des décors de gypseries fin XVI siècle du château classées monument historique *

Entrée libre

