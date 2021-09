Capestang Voie verte Capestang, Hérault Balade “de Pech en Pech” Voie verte Capestang Catégories d’évènement: Capestang

Balade "de Pech en Pech" Voie verte, 18 septembre 2021 09:00, Capestang

Samedi 18 septembre, 09h00 Balade “de Pech en Pech” * L’association propose une balade d’environ trois heures, sans difficulté particulière, pour découvrir en marchant les paysages caractéristiques des « pechs », ces collines qui sont les premiers reliefs rencontrés en remontant depuis la côte méditerranéenne (si l’on fait abstraction de la Clape…).

Nous évoquerons également le patrimoine culturel, à travers les noms des lieux-dits, la plupart descendant du latin et de l’occitan.

Et puis, tout en admirant les ouvrages d’art du patrimoine ferroviaire, nous écouterons l’histoire de cette ancienne ligne de chemin de fer, à la longue gestation mais à la vie brève…

Itinéraire : départ de la voie verte, croix de Migou, croix de Pagès, pech Roudou, pont de Bel-Air, pont de Saïsses.

Le Pass sanitaire et le port du masque ne sont pas obligatoires (grands espaces publics et naturels), mais le masque est conseillé si la distanciation n’est pas respectée.

Nombre limité à 50 *

samedi 18 septembre – 09h00 à 12h00

Chaussures de marche et gourde d’eau sont conseillées

Voie verte Chemin de Saint-Sernin, 34310 Capestang Capestang 34310 Hérault

0682877078 https://www.capestang-plus-de-1000-ans-d-histoire.fr/

Balade d’environ 3 heures, pour découvrir en marchant les paysages caractéristiques des « pechs », l’origine des noms de lieux-dits, le patrimoine ferroviaire.

Crédits : © Capestang, plus de 1000 ans d’histoire / IGN Gratuit|Sur inscription

