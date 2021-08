Chambéry Visite du palais de justice de Chambéry Chambéry, Savoie Visite guidée du palais de justice de Chambéry Visite du palais de justice de Chambéry Chambéry Catégories d’évènement: Chambéry

Samedi 18 septembre, 09h00 Visite guidée du palais de justice de Chambéry * Découvrez l’histoire, le patrimoine et le fonctionnement du palais de justice de Chambéry en compagnie d’une guide conférencière pour les aspects historiques du bâtiment, des salles, des explications sur les œuvres d’art exposées et d’un magistrat de la cour d’appel pour ce qui concerne le fonctionnement de la justice, la fonction des salles, la présentation des différents acteurs d’un procès. *

samedi 18 septembre – 09h00 à 13h00

*

Entrée gratuite sur inscription auprès de l’office du tourisme.

https://cibul.s3.amazonaws.com/location60374320.jpg?_ts=1629280189972 04.79.33.80.38 https://www.cours-appel.justice.fr/chambery

Palais de justice de Chambéry.

Crédits : ®cour d’appel de Chambéry Gratuit|Sur inscription ®Palaisdescoursd’appel

