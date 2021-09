La Turballe Visite du Musée "La Maison de la Pêche" La Turballe, Loire-Atlantique Visite du Musée “La Maison de la Pêche” Visite du Musée “La Maison de la Pêche” La Turballe Catégories d’évènement: La Turballe

Loire-Atlantique

18 et 19 septembre Visite du Musée “La Maison de la Pêche” * Musée “La Maison de la Pêche” L’exposition du musée, vous permet de découvrir l’histoire de La Turballe, du port, l’essor des conserveries de cette cité sardinière et de mettre en lumière les bateaux et les techniques de pêche d’hier et d’aujourd’hui. Quelles sont les espèces capturées, comprendre les techniques de captures pratiquées, découvrir les métiers de la mer et le circuit du poisson de la mer… à l’assiette. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h30

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h30

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

Participation libre, Pass sanitaire demandé

02 40 11 71 31 https://augredesvents44.fr https://www.facebook.com/AuGreDesVents44

