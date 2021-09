Verdun-sur-Garonne Ville Tarn-et-Garonne, Verdun-sur-Garonne Balade commentée Ville Verdun-sur-Garonne Catégories d’évènement: Tarn-et-Garonne

Samedi 18 septembre, 10h00 Balade commentée * Partez à la découverte de cette cité et des témoignages de son riche passé : sa Tour de l’Horloge (XIVe siècle), l’église (XVIe siècle), ses remparts et ses nombreuses maisons à colombages… C’est un bon dans l’Histoire qui vous attend ! *

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h00

Respect des consignes sanitaires en vigueur

Ville rue du parc des sports, 82600 Verdun-sur-Garonne Verdun-sur-Garonne 82600 Tarn-et-Garonne

05 63 64 35 19 http://www.grandsud82.fr

Parking du stade

