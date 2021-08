Trois Rivieres Ville de Trois-Rivières Guadeloupe, Trois Rivieres visite commentée poterie et four à chaux Ville de Trois-Rivières Trois Rivieres Catégories d’évènement: Guadeloupe

Trois Rivieres

visite commentée poterie et four à chaux Ville de Trois-Rivières, 18 septembre 2021 08:00, Trois Rivieres. Journée du patrimoine 2021 Ville de Trois-Rivières. Gratuit|Sur inscription 05 90 92 45 10

18 et 19 septembre visite commentée poterie et four à chaux * animation de ka avec les associations communales le samedi,route de grande anse : à côté du river side

fouilles archéologiques autour du four à poterie le dimanche : cité du four à chaux *

samedi 18 septembre – 08h00 à 09h00

samedi 18 septembre – 19h00 à 20h00

dimanche 19 septembre – 08h00 à 09h00

Ville de Trois-Rivières Place Moïse Bébel, Trois-Rivières Trois Rivieres 97114 Guadeloupe

Mairie de Trois-Rivières

