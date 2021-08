Saint-Pourçain-sur-Sioule Ville de Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier, Saint-Pourçain-sur-Sioule Visite guidée de la cité viticole Ville de Saint-Pourçain-sur-Sioule Saint-Pourçain-sur-Sioule Catégories d’évènement: Allier

Saint-Pourçain-sur-Sioule

Visite guidée de la cité viticole Ville de Saint-Pourçain-sur-Sioule, 18 septembre 2021 15:30, Saint-Pourçain-sur-Sioule. Journée du patrimoine 2021 Ville de Saint-Pourçain-sur-Sioule. Gratuit

18 et 19 septembre Visite guidée de la cité viticole * *

samedi 18 septembre – 15h30 à 17h00

dimanche 19 septembre – 15h30 à 17h00

*

Ville de Saint-Pourçain-sur-Sioule Cour des bénédictins, 03500 Saint-Pourçain-sur-Sioule Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 Allier

04 70 45 32 73

Autrefois fortifiée, la ville de Saint-Pourçain s’est développée autour d’un antique monastère qui emprunte son nom a un jeune esclave nommé Porcianus. La cité viticole dévoile au fil des ses ruelles ses secrets d’architecture autour de l’immense vaisseau qu’est l’église abbatiale Sainte-Croix. À la fois provocatrice et envoûtante, la ville saura vous charmer.

