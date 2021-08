Raismes Ville de Raismes Nord, Raismes Patrimoine naturel de Raismes Ville de Raismes Raismes Catégories d’évènement: Nord

Patrimoine naturel de Raismes Ville de Raismes, 17 septembre 2021

17 – 19 septembre Patrimoine naturel de Raismes * *

vendredi 17 septembre – 08h30 à 18h00

samedi 18 septembre – 08h30 à 18h00

dimanche 19 septembre – 08h30 à 18h00

Ville de Raismes Grand Place 59590 Raismes

A Raismes, vous cultivez les plaisirs d’une vie où équilibre et bien-être sont réunis, avec des activités et un cadre de vie exceptionnels. Massifs forestiers, sentiers de randonnées, plans d’eau comme la Mare à Goriaux, le jardin aquatique, le Parc nature et loisirs… De terre, d’air et d’eau Raismes est richement dotée. Ces éléments raviront les passionnés de nature. Une forêt riche de 4800ha, classée natura 2000.

La totalité de la forêt domaniale de Raismes-Saint-Amand-Wallers est inscrite au réseau (de sites) européen Natura 2000. Elle abrite en effet une riche biodiversité. Ce classement vise à assurer la préservation d’oiseaux rares comme le Pic noir, l’Engoulevent ou la Bondrée apivore Cité minière par excellence, Raismes témoigne d’une activité minière, aujourd’hui reconnue mondialement, par l’inscription du Bassin minier au Patrimoine mondial de l’UNESCO, au titre de son patrimoine “culturel”, “évolutif”, “vivant”.

Crédits : Philippe Frutier pour l'exposition "Raismes : une belle nature"

