Ploeren Ville de Ploeren Morbihan, Ploeren Visite d’édifices cultuels Ville de Ploeren Ploeren Catégories d’évènement: Morbihan

Ploeren

Visite d’édifices cultuels Ville de Ploeren, 18 septembre 2021 09:30, Ploeren. Journée du patrimoine 2021 Ville de Ploeren. Gratuit

18 et 19 septembre Visite d’édifices cultuels * Visite libre de la chapelle de Béléan et de l’église Saint Martin – Présence de paroissiens de 10h à 12h et de 14h à 16h.

Attention, visite impossible dimanche de 11h à 12h à l’église (office religieux). *

samedi 18 septembre – 09h30 à 18h00

dimanche 19 septembre – 09h30 à 18h00

*

Ville de Ploeren 56800 Ploeren Ploeren 56800 Morbihan Crédits : Pam Desancé Gratuit

Détails Catégories d’évènement: Morbihan, Ploeren Autres Lieu Ville de Ploeren Adresse 56800 Ploeren Ville Ploeren lieuville Ville de Ploeren Ploeren