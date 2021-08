Gray Ville de Gray Gray, Haute-Saône Découverte de la Ville de Gray Ville de Gray Gray Catégories d’évènement: Gray

Haute-Saône

Découverte de la Ville de Gray Ville de Gray, 18 septembre 2021 15:00, Gray. Journée du patrimoine 2021 Ville de Gray. Gratuit

18 et 19 septembre Découverte de la Ville de Gray * Découvrez l’Hôtel de ville, la basilique, le théâtre…

Rendez-vous sous les arcades de l’Hôtel de Ville, samedi et dimanche, départ à 15h. *

samedi 18 septembre – 15h00 à 16h00

dimanche 19 septembre – 15h00 à 16h00

Gratuit

Ville de Gray Place Charles De Gaulle 70100 Gray Gray 70100 Haute-Saône

03 84 65 14 24 http://www.ville-gray.fr

Visite guidée de la ville et ses monuments (Hôtel de Ville, Basilique, Théâtre…) et ses statues.

