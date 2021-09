Château-Landon Ville de Château-Landon Château-Landon, Seine-et-Marne Visite de la prison et des expositions à la maison de la pierre Ville de Château-Landon Château-Landon Catégories d’évènement: Château-Landon

18 et 19 septembre Visite de la prison et des expositions à la maison de la pierre * Diaporamas sur la ville et ses monuments

Exposition à la prison sur la fabrication d’une fresque .

Rue Albert Ouvre expositions et diaporamas avec les outils de carriers

l’antiphonnaire de Château-Landon .

Présence de nos membres de l’association pour les explications si necessaire *

samedi 18 septembre – 14h30 à 18h30

dimanche 19 septembre – 14h30 à 18h30

Entrée libre, en fonction des participants la jauge sera appliquée mais les divers lieux permettront une répartition des visiteurs

Ville de Château-Landon 1 rue Albert Ouvré Château-Landon Château-Landon 77570 Seine-et-Marne

https://cibul.s3.amazonaws.com/location87796322.jpg 06 01 71 92 87 https://ahacl.fr

association patrimoniale, hier et aujourd’hui à Château-Landon, son histoire,sa pierre, ses monuments, diaporamas sur tous les monuments en français et en anglais.

