Visites guidées des serres municipales à Chalon-sur-Saône Ville de Chalon-sur-Saône, 18 septembre 2021 14:15, Chalon-sur-Saône Journée du patrimoine 2021 Gratuit|Sur inscription +33 3 85 43 10 43

18 et 19 septembre Visites guidées des serres municipales à Chalon-sur-Saône * Visites guidées des collections végétales du service des Espaces Verts de la Ville de Chalon-sur-Saône. *

samedi 18 septembre – 14h15 à 16h15

samedi 18 septembre – 16h30 à 18h30

dimanche 19 septembre – 14h15 à 16h15

dimanche 19 septembre – 16h30 à 18h30

*

Gratuit| Sur réservation au service Espaces Verts, 03 85 43 10 43. Le lieu du rendez-vous sera communiqué lors de la réservation Respect des protocoles sanitaires en vigueur

