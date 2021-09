Exposition Emile Théodore Frandsen Ville de Biot Espace Hedberg Torun – 46 rue Saint-Sébastien, 18 septembre 2021 10:00, Biot.

Journée du patrimoine 2021 Ville de Biot Espace Hedberg Torun – 46 rue Saint-Sébastien. Gratuit

18 et 19 septembre

Exposition Emile Théodore Frandsen

*

Exposition de Emile Théodore Frandsen

« Enfouie dans un silence de décennies sans jamais être exposée, l’oeuvre d’Emile Theodore Frandsen (1902-1969) se présente avec le visage d’étrangeté d’un théâtre abandonné après le dernier spectacle. Et cet univers où, d’un oeil étonné, on pénètre, révèle une confession murmurée, une intimité mise en scène. Ici, un rideau s’ouvre et s’écarte ; ailleurs, un autre se referme. Parmi le drame et le tumulte, parmi la gaieté et l’ivresse, défilent masques et personnages costumés – Arlequin ou Pierrot – d’une comédie, d’un drame et d’une tragédie tour à tour ». Mikaël Faujour, « Emile Théodore Frandsen » (Ed. Lelivredart)

*

samedi 18 septembre – 10h00 à 13h00

samedi 18 septembre – 16h00 à 21h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 13h00

dimanche 19 septembre – 16h00 à 21h00

*

Entrée libre et gratuite



Ville de Biot Espace Hedberg Torun – 46 rue Saint-Sébastien 06410 Biot Biot 06410 Alpes-Maritimes

https://cibul.s3.amazonaws.com/location55848942.jpg 04 92 91 55 80 https://www.biot-tourisme.com/ https://www.facebook.com/VilledeBiot/,https://www.instagram.com/villedebiot/?hl=fr

Crédits : Office du tourisme de Biot Gratuit Office du tourisme de Biot