Samedi 18 septembre

Samedi 18 septembre, 10h15 Aller-retour au marché * Humez les stands des temps passés en compagnie d’un guide du Pays d’art et d’histoire. Il vous mènera d’une halle à l’autre et vous fera voyager à travers les boutiques et marchés auscitains. À votre retour du marché, les médiatrices de Memento et Bruno Casassus-Builhé, meilleur ouvrier de France du service et des arts de la table, sommelier à l’Hôtel de France, vous proposeront une expérience inédite : découvrir une œuvre contemporaine de l’exposition « Mutations » à travers une dégustation de vin accordée en fonction de ses spécificités. *

samedi 18 septembre – 10h15 à 12h00

Dès 18 ans. Inscription obligatoire, rdv devant l’office de tourisme. Port du masque obligatoire

Crédits : © Grand Auch Cœur de Gascogne

