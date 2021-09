Villaines-sous-Lucé Villaines sous lucé Sarthe, Villaines-sous-Lucé Visite guidée des sites de Villaines sous Lucé Villaines sous lucé Villaines-sous-Lucé Catégories d’évènement: Sarthe

Villaines-sous-Lucé

Visite guidée des sites de Villaines sous Lucé Villaines sous lucé, 18 septembre 2021 15:45, Villaines-sous-Lucé. Journée du patrimoine 2021 Villaines sous lucé. Gratuit

18 et 19 septembre Visite guidée des sites de Villaines sous Lucé * Visite guidée du jardin du château de Corbuon,de la chapelle St Sulpice,de l’église, du patrimoine bâti du bourg.

Expositions sur les personnes exceptionnelles qui ont marqué la commune. *

samedi 18 septembre – 15h45 à 22h00

dimanche 19 septembre – 15h45 à 19h00

Villaines sous lucé 72150 Villaines sous Lucé Villaines-sous-Lucé 72150 Sarthe

Découverte du patrimoine bâti très ancien public et privé

commentée par Stéphanie Barioz ,chargé de mission du pays d’Art et Histoire de la vallée du Loir

