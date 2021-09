Valderiès Village Tarn, Valderiès Visite guidée du patrimoine municipal Village Valderiès Catégories d’évènement: Tarn

Valderiès

Visite guidée du patrimoine municipal Village, 18 septembre 2021 09:00, Valderiès. Journée du patrimoine 2021 Village. Gratuit

Samedi 18 septembre, 09h00 Visite guidée du patrimoine municipal * Patrimoine municipal Valdéreois Nous découvrirons l’artiste peintre Jean Arnaud (1905-1946) sa vie et ses oeuvres exposées dans les bâtiments municipaux de Valdériès.

La visite se poursuivra à la mairie visite des bâtiments, …

Nous explorerons les classes de l’école de Valdériès, avec une mini-expo sur l’école d’antan à nos jours.

Nous finirons nos découvertes dans le jardin participatif afin de prendre un repas tiré de vos sacs. *

samedi 18 septembre – 09h00 à 13h00

*

Village 81350 Valderiès Valderiès 81350 Tarn

05 63 56 49 71 Crédits : Licence libre Gratuit

Détails Heure : 09:00 - 13:00 Catégories d’évènement: Tarn, Valderiès Autres Lieu Village Adresse 81350 Valderiès Ville Valderiès Age minimum 7 Age maximum 99 lieuville Village Valderiès