Vendredi 17 septembre, 08h30 Animation pour scolaires / Levez les yeux ! “Regardons nos villages !” * Les enfants observent, (re)découvrent et (ré)interprètent leur village à travers un rallye-photo, le dessin de façade, puis la fabrication de maquettes. C’est aussi l’occasion pour les élèves d’acquérir un vocabulaire spécifique et d’éveiller leur regard à l’architecture à travers des animations ludiques.

L’action du CAUE est centrée cette année sur le territoire de la Haute Vallée avec la participation des écoles élémentaires de Couiza, Fa, Luc-sur-Aude, Alet-les-Bains, Festes et Roquetaillade.

En tout, 100 élèves de la grande section au CM2 lèveront les yeux lors de cette journée dans l’Aude ! En partenariat avec les architectes des bâtiments de France et avec le soutien de la DRAC Occitanie. *

