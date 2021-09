Tarsac Village Gers, Tarsac Exposition “Visages de Tarsac” Village Tarsac Catégories d’évènement: Gers

Exposition "Visages de Tarsac" Village, 18 septembre 2021 10:00, Tarsac

18 et 19 septembre Exposition “Visages de Tarsac” * Exposition de portraits de Tarsacois “Dans son domaine” .

Projection d’images aériennes des lieux pittoresques du village : Pont de chemin de fer, Arènes, Moulin, panoramiques 360. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h30

dimanche 19 septembre – 10h30 à 18h00

50 personnes maxi, respect des distances

Village Tarsac 32400 Tarsac 32400 Gers

https://cibul.s3.amazonaws.com/location30023145.jpg 06 75 82 87 86 https://www.facebook.com/search/top?q=declic%20en%20armagnac https://www.facebook.com/search/top?q=declic%20en%20armagnac

Exposition de portraits des habitants de Tarsac Projection des vues aériennes des sites pittoresques à Eglise à Saint Orens du XIII et XIVe en accès libre

© Maximiliano MOYANO

