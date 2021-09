Sarrant Village Gers, Sarrant Visite libre de l’église Saint-Vincent Village Sarrant Catégories d’évènement: Gers

Sarrant

Visite libre de l’église Saint-Vincent Village, 18 septembre 2021 10:00, Sarrant. Journée du patrimoine 2021 Village. Gratuit

18 et 19 septembre Visite libre de l’église Saint-Vincent * *

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h00

*

Village 32120 Sarrant Sarrant 32120 Gers

https://cibul.s3.amazonaws.com/location56611793.jpg 05 62 65 00 32 http://www.sarrant.com

Un village médiéval classé parmi les plus beaux villages de France. Tour de ville du XIVe siècle, église Saint-Vincent : confessionnal en bois sculpté du XVIIe siècle ; chaire datant de la seconde moitié du XVIIIe siècle, réplique de celle de la cathédrale d’Auch ; reliquaire : châsse de sainte Christine de Toscane ; chapelle Notre-Dame-de-la-Pitié : chapelle du cimetière au clocher-mur à une seule niche campanaire. Elle renferme une piéta.

Crédits : © Mairie de Sarrant Gratuit

