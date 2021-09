Roquefort-sur-Soulzon Village Aveyron, Roquefort-sur-Soulzon Atelier fresque au Saloir Village Roquefort-sur-Soulzon Catégories d’évènement: Aveyron

Roquefort-sur-Soulzon

Atelier fresque au Saloir Village, 18 septembre 2021 14:00, Roquefort-sur-Soulzon. Journée du patrimoine 2021 Village. Gratuit

18 et 19 septembre Atelier fresque au Saloir * Vous aimez le patrimoine, l’histoire et les arts créatifs, alors cet évènement est fait pour vous. Nous vous proposons un atelier participatif avec les artistes muralistes Marion Delattre et Christian Meneses. Le Saloir est déjà doté d’une grande fresque murale résultat d’ateliers de créativité, d’échange et de concertation. Lors des Journées du patrimoine nous vous proposeront de réaliser une fresque collective sur des supports mobiles qui compléteront la fresque du Saloir. Cette nouvelle création sera ensuite exposée, dans un 1er temps, dans le Saloir.

Les ateliers auront lieu en extérieur, devant la fresque du Saloir *

samedi 18 septembre – 14h00 à 17h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 17h00

Pas d’inscription nécessaire, le matériel est fourni

Village Place de l’église, 12250 Roquefort-sur-Soulzon Roquefort-sur-Soulzon 12250 Claveyrolles Aveyron Crédits : © Katia Fersing Gratuit

Détails Catégories d'évènement: Aveyron, Roquefort-sur-Soulzon