Prats-de-Sournia Village Prats-de-Sournia, Pyrénées-Orientales Animation pour scolaires / Levez les yeux ! Village Prats-de-Sournia Catégories d’évènement: Prats-de-Sournia

Pyrénées-Orientales

Animation pour scolaires / Levez les yeux ! Village, 17 septembre 2021 10:30, Prats-de-Sournia. Journée du patrimoine 2021 Village. Gratuit 06 80 22 21 33

Vendredi 17 septembre, 10h30 Animation pour scolaires / Levez les yeux ! * Accueil de l’école de Sournia vers 11h pour une visite ludique et guidée du village, pique nique sur place au foyer d’animation puis visite de la tour à signaux, avec commentaire sur le reseau des tours à signaux au Moyen Âge. *

vendredi 17 septembre – 10h30 à 15h00

*

Village 66730 Prats-de-Sournia Prats-de-Sournia 66730 Pyrénées-Orientales

https://cibul.s3.amazonaws.com/location3120769.jpg 06 80 22 21 33 – 04 68 97 74 06 http://www.pratsdesournia.com

Petit village pittoresque de Pyrénées orientales perché à 650m d’altitude et bâti sur le rocher, Prats-de-Sournia est un village agréable fier de ses racines occitanes.

Que vous séjourniez a Prats ou que vous flâniez simplement dans ses ruelles, son charme son accueil et son panorama ne vous laisserons pas indifférent.

Toutes les petites rues vous mènerons au pied de la tour à signaux. du XIIe depuis ce belvédère votre regard longera la chaine des Corbières ou se dressent les châteaux cathare et suivra la cote jusqu’au pic du Canigou.

Nombreux sentiers de randonnées au départ du village, proximité du GR36.

Crédits : © Commune Prats-de-Sournia Gratuit © Commune de Prats-de-Sournia

Détails Heure : 10:30 - 15:00 Catégories d’évènement: Prats-de-Sournia, Pyrénées-Orientales Autres Lieu Village Adresse 66730 Prats-de-Sournia Ville Prats-de-Sournia Age minimum 6 Age maximum 12 lieuville Village Prats-de-Sournia