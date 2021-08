Pradelles Village Haute-Loire, Pradelles Visite guidée de Pradelles Village Pradelles Catégories d’évènement: Haute-Loire

Pradelles

Visite guidée de Pradelles Village, 18 septembre 2021 17:30, Pradelles. Journée du patrimoine 2021 Village. Gratuit|Sur inscription 04 71 00 82 65

18 et 19 septembre Visite guidée de Pradelles * Dominique Beguin, passionné de son village natal, vous propose de vous le faire découvrir lors d’une visite guidée d’environ 2h. *

samedi 18 septembre – 17h30 à 19h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h00

*

Village 43420 Pradelles Pradelles 43420 Moulines Haute-Loire

https://cibul.s3.amazonaws.com/location40856794.jpg 0471008265 https://www.facebook.com/Tourisme-en-Pays-de-Cayres-Pradelles-TPCP-1142344875795883

Dominant la vallée du Haut Allier, sur la voie Régordane reliant l’Auvergne au Languedoc, cette ancienne place forte était une étape importante pour les marchands important les denrées du Midi ainsi que pour les pèlerins en route vers Saint-Gilles et venant du Puy-en-Velay. Témoins de cette époque prospère, les demeures nobles aux murs de pierre et arcades, dont les hautes façades s’érigent contre les bourrasques cévenoles, ont vu passer des générations de voyageurs, parfois célèbres, à l’instar de l’écrivain écossais Robert Louis Stevenson qui a donné son nom à cette voie devenue le GR 70.

Crédits : ©PASCAL G Gratuit|Sur inscription ©Pascal Gwendoline

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Pradelles Autres Lieu Village Adresse 43420 Pradelles Ville Pradelles Age maximum 99 lieuville Village Pradelles