Plaisance

Visite libre du centre historique Village, 18 septembre 2021 09:30, Plaisance. Journée du patrimoine 2021 Village. Gratuit

Visite libre du centre historique de Plaisance-du-Gers grâce à l'audio-guide Izi.travel : https://izi.travel/fr/d73c-circuit-historique-1-plaisance-du-gers/fr

samedi 18 septembre – 09h30 à 19h00

dimanche 19 septembre – 09h30 à 19h00

*

Village 3, place du 8 mai 32160, Plaisance-du-Gers Plaisance 32160 Gers

05.62.69.32.17 http://www.plaisancedugers.fr

Plaisance : la double bastide, l’une créée au Moyen Âge (1322) et l’autre au XIXe siècle.

