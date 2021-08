Montaut-les-Créneaux Village Gers, Montaut-les-Créneaux Visite guidée du château Village Montaut-les-Créneaux Catégories d’évènement: Gers

Montaut-les-Créneaux

Visite guidée du château Village, 18 septembre 2021 17:30, Montaut-les-Créneaux. Journée du patrimoine 2021 Village. Gratuit|Sur inscription 06 80 04 34 50

18 et 19 septembre Visite guidée du château * En amont de la visite, vous aurez la possibilité de suivre un zoom patrimoine de 30 minutes sur l’histoire de Montaut-les-Créneaux en compagnie d’un guide-conférencier du Pays d’art et d’histoire. *

samedi 18 septembre – 17h30 à 19h00

dimanche 19 septembre – 17h30 à 19h00

Rdv rue du château, inscription obligatoire, port du masque obligatoire

Village 32810, Montaut-les-Créneaux Montaut-les-Créneaux 32810 Gers

https://cibul.s3.amazonaws.com/location45223219.jpg Crédits : © Grand Auch Cœur de Gascogne Gratuit|Sur inscription © Christophe Berrak

