Exposition "Miramont Jadis" Village, 19 septembre 2021 09:30, Miramont-de-Comminges

Dimanche 19 septembre, 09h30 Exposition “Miramont Jadis” * AU STADE …… – exposition matériel agricole ancien de notre village

– démonstration de metiers d’antan

– présentation de vieux outils

– exposé “Miramont autrefois”

– chants traditionnels à l’accordéon

– présentation du troupeau de moutons (élevage du village), tonte, sonnailles et chiens de berger. *

dimanche 19 septembre – 09h30 à 18h00

*

Entrée libre

Village Chemin du château, 31800 Miramont-de-Comminges

