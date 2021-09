Luz-Saint-Sauveur Village Hautes-Pyrénées, Luz-Saint-Sauveur De belles demeures de Luz vous ouvrent leur porte Village Luz-Saint-Sauveur Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

De belles demeures de Luz vous ouvrent leur porte Village, 18 septembre 2021 15:00, Luz-Saint-Sauveur. Journée du patrimoine 2021 Village. Gratuit ot@luz.org, 05 62 92 30 30

Samedi 18 septembre, 15h00 De belles demeures de Luz vous ouvrent leur porte * De tradition montagnarde ou d’influence thermale, l’architecture et les décors sont des signes remarquables.

Deux propriétés vous ouvrent leur cour. Visite avec la guide conférencière Brigitte Bellocq Rdv 15h à l’office de tourisme de Luz.

Inscription conseillée, 30 personnes maxi. *

samedi 18 septembre – 15h00 à 16h00

Inscriptions et départ devant l’office de tourisme, 30 personnes maximum

Village place du 8 mai 1945, 65120 Luz-Saint-Sauveur Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Crédits : © Au clos des arts Gratuit

Heure : 15:00 - 16:00