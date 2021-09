Le Crès Village Hérault, Le Crès Atelier création de jus de raisin Village Le Crès Catégories d’évènement: Hérault

Le Crès

Atelier création de jus de raisin Village, 18 septembre 2021 15:00, Le Crès. Journée du patrimoine 2021 Village. Gratuit|Sur inscription patrimoine@lecres.fr

Samedi 18 septembre, 15h00, 15h30, 16h00 Atelier création de jus de raisin * À 15h, 15h30 et 16h, vos enfants pourront participer à un atelier culinaire dans la Cour de la Maison du Patrimoine (2, ter rue de la Meulière) avec entre autres la fabrication de jus de raisin proposée par l’association Saveur & Partage. Les places étant limitées, une inscription est nécessaire via patrimoine@lecres.fr *

samedi 18 septembre – 15h00 à 15h30

samedi 18 septembre – 15h30 à 16h00

samedi 18 septembre – 16h00 à 16h30

*

Village 34920 Le Crès Le Crès 34920 Hérault

https://cibul.s3.amazonaws.com/null 0616501847

Sites remarquables autour de l’eau.

Crédits : Gratuit|Sur inscription

Détails Heure : 15:00 - 16:30 Catégories d’évènement: Hérault, Le Crès Autres Lieu Village Adresse 34920 Le Crès Ville Le Crès Age minimum 3 Age maximum 13 lieuville Village Le Crès