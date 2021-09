Le Crès Village Hérault, Le Crès Visite libre du centre ancien Village Le Crès Catégories d’évènement: Hérault

Visite libre du centre ancien Village, 18 septembre 2021 08:00, Le Crès. Journée du patrimoine 2021 Village. Gratuit

18 et 19 septembre Visite libre du centre ancien * Venez visiter le centre-ville ancien de la commune du Crès. Découvrez l’église Saint-Martin qui date du XVIIIe siècle, l’ancienne école, la via domitia, le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle et d’autres éléments remarquables du centre-ville. Utilisez les QRcodes à votre disposition pour découvrir l’histoire de ce petit village entre vignes et garrigue (les textes seront aussi disponibles en version imprimée). *

samedi 18 septembre – 08h00 à 19h00

dimanche 19 septembre – 08h00 à 19h00

Village 34920 Le Crès Le Crès 34920 Hérault

Sites remarquables autour de l’eau.

