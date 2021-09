Le Broc Village Le Broc Alpes-Maritimes, Le Broc Grande chasse au trésor théâtralisée avec 1,2,3 CAT Village Le Broc Le Broc Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Samedi 18 septembre, 09h45 Grande chasse au trésor théâtralisée avec 1,2,3 CAT * Cette année vous pourrez participer à une chasse au trésor théâtralisées par 1,2,3 CAT et les adolescents du centre de loisirs La Virgule.

Un parcours d’énigmes conçu autour des journées du Patrimoine : les équipes auront à résoudre des énigmes, à explorer le village, à relever des défis… le tout encadré et animé par nos artistes !

10 équipes de 5 personnes au maximum – A partir de 6 ans

Uniquement sur inscription à sports@lebroc.fr ou au 04 92 08 28 11

Jusqu’au 15/09/2021 *

Village Le Broc Place de la fontaine 06510 Le Broc

Chasse aux trésors autour du village du Broc

