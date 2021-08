Livarot Village fromager Graindorge Calvados, Livarot Visite guidée de la Fromagerie Graindorge Village fromager Graindorge Livarot Catégories d’évènement: Calvados

17 – 19 septembre Visite guidée de la Fromagerie Graindorge * Créée en 1910 par Eugène Graindorge, fabricant et affineur de Livarot, la Fromagerie E. Graindorge est une entreprise située au cœur du Pays d’Auge.

Le Village Fromager propose une visite unique de la Fromagerie E. Graindorge : à travers un couloir de galeries vitrées, découvrez les étapes de la fabrication du Livarot et du Pont l’Evêque d’Appellation d’Origine Protégée de Normandie. Une visite ludique et interactive rythmée par des films, panneaux et jeux. *

vendredi 17 septembre – 09h30 à 12h30

vendredi 17 septembre – 14h00 à 17h00

samedi 18 septembre – 09h30 à 12h30

samedi 18 septembre – 14h00 à 17h00

dimanche 19 septembre – 10h30 à 12h30

dimanche 19 septembre – 14h00 à 17h00

Réservation sur site internet conseillée

