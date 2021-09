Volpajola Village de VOLPAJOLA Haute-Corse, Volpajola Visite libre Village de VOLPAJOLA Volpajola Catégories d’évènement: Haute-Corse

Volpajola

Visite libre Village de VOLPAJOLA, 18 septembre 2021 10:00, Volpajola. Journée du patrimoine 2021 Village de VOLPAJOLA. Gratuit

Samedi 18 septembre, 10h00 Visite libre * La très imposante et ancienne église paroissiale de l’Annonciation datant du 16éme aux murs de schiste protège le village. Elle renferme un triptyque en bois polychrome de l’école italienne de 1511 ; au centre la Vierge et l’enfant Jésus encadrés par les saints Pierre, Vincent, Martin, Césaire ; au-dessus la crucifixion encadrée par l’annonciation.

Le triptyque surplombe un meuble polychrome .

Ces deux élements sont classés aux monuments historiques. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 16h00

*

Entrée libre

Village de VOLPAJOLA haute corse Volpajola 20290 Haute-Corse

https://cibul.s3.amazonaws.com/location31208403.jpg 0495382051 http://volpajola.fr

Volpajola est remarquable par ses anciennes maisons aux façades hautes et aux toits de lauzes, étalées le long d’une arête de la montagne.

La très imposante et ancienne église paroissiale de l’Annonciation datant du 16éme aux murs de schiste protège le village. Elle renferme un triptyque en bois polychrome de l’école italienne de 1511 ; au centre la Vierge et l’enfant Jésus encadrés par les saints Pierre, Vincent, Martin, Césaire ; au-dessus la crucifixion encadrée par l’annonciation.

Crédits : mairie Gratuit mairie

Détails Heure : 10:00 - 16:00 Catégories d’évènement: Haute-Corse, Volpajola Autres Lieu Village de VOLPAJOLA Adresse haute corse Ville Volpajola lieuville Village de VOLPAJOLA Volpajola