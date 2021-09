Visite libre de l’église Saint-Gavin d’Ampugnani ! Village de SAN GAVINO D’AMPUGNANI, 18 septembre 2021 09:30, San-Gavino-d'Ampugnani.

Journée du patrimoine 2021 Village de SAN GAVINO D’AMPUGNANI. Gratuit

18 et 19 septembre

Visite libre de l’église Saint-Gavin d’Ampugnani !

*

Une origine romane ?

Lors du passage tardif de Mgr Marliani, en 1646, cette ancienne église paroissiale, située en contrebas de “A Casanova” (l’un des 5 hameaux composant aujourd’hui la commune de San Gavino d’Ampugnani), est mentionnée par l’évêque de Mariana et Accia. Dépourvue de chapelle latérale, elle ne possédait alors qu’un seul autel dédié à saint Gavin (San Gavinu) et peut-être présentait-elle encore des caractéristiques architecturales romanes (nef unique rectangulaire charpentée disposant d’une porte principale sur sa façade occidentale et s’achevant, à l’est, par la traditionnelle abside semi-circulaire voûtée en cul-de-four). C’est en tous les cas, l’hypothèse qu’a formulée Geneviève Moracchini-Mazel à son sujet.

Un bâtiment de la fin du XVe siècle

L’édifice tel qu’il se présente aujourd’hui, avec sa façade principale de style classique, n’a conservé aucun élément visible attribuable de manière certaine à l’époque romane. La notice établie par les services de l’Inventaire général du patrimoine culturel précise pour sa part que San Gavinu – de plan allongé et à chevet plat – a été bâtie bien plus tard, vers la fin du XVe siècle et, plus précisément, « (…) en 1482, comme l’indique la date portée sur l’édifice (…) Agrandie et dotée d’un couvrement voûté au cours du XVIIIe siècle, elle fera l’objet, au cours du XIXe siècle, de deux importantes campagnes de travaux, l’une postérieure à 1827, l’autre à 1846 ».

Une nouvelle église paroissiale à Poggio…

L’église perd sa fonction curiale au début du XXe siècle au profit de l’une de ses annexes, l’église de l’Annunziata, construite de 1817 à 1844 et située dans le hameau de Poggio. D’ailleurs, à peine achevée, la nouvelle église paroissiale doit être agrandie en raison de l’essor démographique constant que connait la commune à l’époque.

Restaurée grâce à la mission “Patrimoine” de Stéphane Bern !

L’édifice, qui était sur le point de s’effondrer, a pu récemment bénéficier, pour sa restauration, des aides du “Loto du patrimoine” et des dons récoltés par la délégation corse de la Fondation du patrimoine qui sont venus compléter les financements publics mobilisés par la Collectivité de Corse et la commune de San Gavino d’Ampugnani. L’église est désormais sauvée et pourra ainsi accueillir les visiteurs dans le cadre des Journées du patrimoine.

*

samedi 18 septembre – 09h30 à 18h00

dimanche 19 septembre – 09h30 à 18h00

*

Dans le strict respect des gestes barrières et des mesures sanitaires en vigueur à la date de la manifestation. Événement susceptible d’être annulé en cas de conditions météorologiques défavorables.



Village de SAN GAVINO D’AMPUGNANI 20213 SAN GAVINO D’AMPUGNANI San-Gavino-d’Ampugnani 20213 Haute-Corse

Crédits : (c) Christel Risticoni Gratuit (c) C.RISTICONI